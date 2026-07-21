Un bambino di un anno è morto in Valdidentro, in Alta Valtellina, dopo essere stato investito da un pick-up condotto da un familiare. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Dramma in Valdidentro, in Alta Valtellina. Un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio. Sull'episodio, avvenuto durante la raccolta del fieno, sono in corso le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Tirano (Sondrio). Secondo una prima ricostruzione, il piccolo, sfuggito al controllo dei genitori, è finito per essere travolto dal mezzo. Ma la dinamica ancora non è chiara. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Valdidentro, bambino di un anno muore investito da un pick-up guidato da un familiare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Valdidentro, bambino di 1 anno muore travolto da un trattore nella baita di famigliaUn bambino di un anno è deceduto dopo essere stato travolto da un trattore in una baita di famiglia a Valdidentro.

Pick-up guidato da un bambino di 11 anni travolge persone che camminano: morti e feritiUn pick-up guidato da un bambino di 11 anni ha investito un gruppo di pellegrini buddisti nel nord-est della Thailandia, uccidendo otto monaci e...

Si parla di: Valdidentro, al via L'Estate dei Piccoli: un'estate di esperienze per le famiglie.

Valdidentro, bambino di 1 anno muore travolto da un trattore nella baita di famigliaLa tragedia alla frazione Plator, a 1.700 metri d’altezza, del Comune valtellinese: è stato allertato l’elisoccorso, ma il piccolo è spirato prima che si riuscisse a portarlo al pronto soccorso del Gi ... ilgiorno.it

Valdidentro, due scialpinisti valtellinesi travolti e uccisi da una valangaTragedia in Valdidentro, in provincia di Sondrio, dove in seguito al distacco di una valanga due scialpinisti valtellinesi sono rimasti uccisi mentre erano impegnati in un'escursione in quota, sopra ... gazzetta.it