Un bambino di un anno è morto nel tardo pomeriggio in Valdidentro, Alta Valtellina, dopo essere stato investito da un pick-up condotto da un familiare stretto. L’incidente è avvenuto in un’area residenziale, senza che ci siano testimoni o altri dettagli disponibili. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La vittima si trovava nel cortile di casa al momento dell’incidente.

Dramma in Valdidentro, in Alta Valtellina. Un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio. Sull'episodio, avvenuto durante la raccolta del fieno, sono in corso le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Tirano (Sondrio). Secondo una prima ricostruzione - ma la dinamica non è ancora chiara - il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo per essere travolto dal mezzo., Immediato l'allarme e l'arrivo dell'elicottero di Areu per il trasporto d'urgenza del bimbo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma la tempestività dei soccorsi non è servita a salvargli la vita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sondrio, bambino di un anno muore investito da un pick-up guidato da un familiare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Valdidentro, bambino di un anno muore investito da un pick-up guidato da un familiareUn bambino di un anno è morto in Valdidentro, in Alta Valtellina, dopo essere stato investito da un pick-up condotto da un familiare.

Pick-up guidato da un bambino di 11 anni travolge persone che camminano: morti e feritiUn pick-up guidato da un bambino di 11 anni ha investito un gruppo di pellegrini buddisti nel nord-est della Thailandia, uccidendo otto monaci e...

Temi più discussi: Scudo anti debiti. Un esperto aiuta chi è in difficoltà; In Valtellina si pedala sulla mitica Graziella: l'idea per una gita lentissima con i bambini; Lake Como Venture Lab: 59 startup partecipano alla prima selezione; A 19 anni ha già giocato in 3 regioni diverse e va in una big di Serie D: l'ex Juventus è pronto al salto.

Valdidentro, bambino di 1 anno muore travolto da un trattore nella baita di famigliaLa tragedia alla frazione Plator, a 1.700 metri d’altezza, del Comune valtellinese: è stato allertato l’elisoccorso, ma il piccolo è spirato prima che si riuscisse a portarlo al pronto soccorso del Gi ... msn.com

Valtellina, bimbo di un anno travolto e ucciso dal pick-up guidato da un familiareUn bambino di poco più di un anno è stato investito e ucciso da un pick up, guidato da un familiare stretto, in località Plator, nel territorio comunale di Valdidentro, in Alta Valtellina. È accaduto ... milano.repubblica.it

Ditemi una provincia a caso e vi dirò una curiosità su di essa reddit