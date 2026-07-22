Bambina scomparsa nel lago di Como la notizia è arrivata
Una bambina è scomparsa nel lago di Como. La famiglia e i soccorritori hanno avviato le ricerche, che sono ancora in corso. Sono stati utilizzati mezzi nautici e sub, e sono state battute le zone circostanti. Le autorità stanno coordinando le operazioni, ma al momento non ci sono risultati. La scomparsa è avvenuta durante una giornata di sole e relax. La comunità si è mobilitata per supportare le ricerche.
Il sole, le voci dei bambini, una giornata d’estate che sembrava destinata a scorrere senza pensieri. Poi, all’improvviso, il silenzio e quella terribile attesa sulla riva. In pochi istanti, davanti agli occhi increduli di chi era presente, la spensieratezza si è trasformata in angoscia. Il dramma si è consumato nel pomeriggio del 21 luglio sulle sponde del lago di Como, davanti ai giardini pubblici del capoluogo e al Tempio Voltiano. Una bambina di dieci anni, secondo quanto ricostruito, è entrata in acqua mentre giocava con alcuni coetanei. Non è più riemersa. La piccola, di origine marocchina, si trovava in Italia con i genitori per un periodo di vacanza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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Bambina di 9 anni scompare nel lago di Como, ritrovato il corpo dopo ore di ricerche
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