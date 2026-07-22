Bambina scomparsa nel lago di Como la notizia è arrivata

Notizia in breve

Una bambina è scomparsa nel lago di Como. La famiglia e i soccorritori hanno avviato le ricerche, che sono ancora in corso. Sono stati utilizzati mezzi nautici e sub, e sono state battute le zone circostanti. Le autorità stanno coordinando le operazioni, ma al momento non ci sono risultati. La scomparsa è avvenuta durante una giornata di sole e relax. La comunità si è mobilitata per supportare le ricerche.