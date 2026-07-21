Bambina scomparsa nel lago di Como la notizia è appena arrivata

Notizia in breve

Una bambina è scomparsa nelle acque di un lago nel nord Italia. La vicenda è stata segnalata nel primo pomeriggio, quando si è verificata la scomparsa. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori, che stanno cercando di rintracciare la bambina nelle acque e nelle zone circostanti. La zona è stata delimitata e le operazioni di ricerca sono in corso. Non ci sono ancora dettagli sulla dinamica della scomparsa.