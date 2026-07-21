Bambina scomparsa nel lago di Como la notizia è appena arrivata
Una bambina è scomparsa nelle acque di un lago nel nord Italia. La vicenda è stata segnalata nel primo pomeriggio, quando si è verificata la scomparsa. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori, che stanno cercando di rintracciare la bambina nelle acque e nelle zone circostanti. La zona è stata delimitata e le operazioni di ricerca sono in corso. Non ci sono ancora dettagli sulla dinamica della scomparsa.
Un sole caldo e accecante illuminava un pomeriggio estivo apparentemente come tanti altri, trasformando lo specchio d’acqua in un luccicante mosaico di riflessi dorati. Una ragazzina di appena dieci anni, attratta dalla promessa di un refrigerio immediato dopo ore trascorse sotto la morsa dell’afa, ha deciso di concedersi un tuffo spensierato. Pochi istanti prima c’erano le risate con i genitori e il rumore leggero dei passi sul lungolago, un secondo dopo soltanto il silenzio irreale di un’ acqua ingannevolmente calma che l’ha inghiottita senza farla più riemergere. Un momento di ordinaria serenità si è tramutato in un attimo nell’ incubo più oscuro per una famiglia d’origine straniera, sprofondata all’improvviso in una corsa contro il tempo disperata e straziante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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Bambina di 9 anni scompare nel lago di Como, ritrovato il corpo dopo ore di ricerche
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