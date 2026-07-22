Il 22 luglio i carabinieri effettueranno un sopralluogo in una piscina del Trevigiano, dopo che una bambina di sette anni è stata risucchiata da un bocchettone. La bambina ha rischiato di essere coinvolta in un incidente grave, e ora sono in corso verifiche sulla sicurezza della vasca. La visita dei militari segue l’incidente avvenuto nella struttura.

Più controlli ai bocchettoni delle piscine. Il 22 luglio i carabinieri faranno un sopralluogo nella struttura del Trevigiano dove una bambina di sette anni ha rischiato di essere vittima di una tragedia. Il fatto è avvenuto lo scorso 9 luglio quando la piccola, attratta dalle bollicine, è entrata da sola nell’acqua di una Intex (piscina da casa), collocata in una grande struttura. Per fortuna l’acqua non era alta perché, in un attimo, la gamba destra della bambina è stata risucchiata dalla pompa della piscina. Per liberarla è stato necessario chiudere le pompe. I proprietari della struttura hanno sminuito l’accaduto ma la famiglia della bambina, per evitare che potesse riaccadere ad altri e nella speranza che il caso portasse a più controlli, ha deciso di presentare un esposto. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Bambina di 7 anni risucchiata dal bocchettone in piscina, sopralluogo dei carabinieri nella vasca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ragazzina di 11 anni risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante

Notizie e thread social correlati

Bambina di 7 anni risucchiata in piscina dal bocchettone, è graveUna bambina di 7 anni è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi dopo essere stata risucchiata da un bocchettone di una piscina in una...

È morta la bambina di 11 anni risucchiata dal bocchettone della piscina a Sestri LevanteUna bambina di 11 anni è deceduta dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante.

Temi più discussi: Ragazzina risucchiata da bocchettone piscina a Sestri Levante (Genova), è grave; Risucchiata dal bocchettone della piscina, bambina salvata nel trevigiano; Nuovi libri per bambini e bambine consigliati: la guida 2026; Bambina di 11 anni risucchiata per i capelli dal bocchettone di una piscina, è in rianimazione.

È morta la bambina di 10 anni scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago di Como, davanti ai giardini pubblici del capoluogo, nei pressi del Tempio Voltiano. A comunicare il ritrovamento del corpo sono stati i Vigili del Fuoco di Como, impegnati nelle ri x.com

Ritrovato il corpo della bambina di 9 anni annegata nel lago di Como: era in vacanza con la famigliaUna bambina di 9 anni è morta annegata nel lago di Como martedì 21 luglio, nella zona dei Giardini a lago davanti al Tempio Voltiano. La piccola, Arwa Rfali, ... leggo.it

Ritrovato il corpo della bambina annegata nel lago di ComoLa piccola Arwa è stata ritrovata dai vigili del fuoco di Como dopo molte ore di ricerche. Il suo corpo giaceva nel fondo del lago, poco distante dal luogo in cui si era immersa nel pomeriggio di ieri ... tg.la7.it

Miglior età per portare un bambino a Disney reddit