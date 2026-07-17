È morta la bambina di 11 anni risucchiata dal bocchettone della piscina a Sestri Levante

Notizia in breve

Una bambina di 11 anni è deceduta dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante. La giovane è rimasta incastrata con i capelli e, dopo due giorni di tentativi di soccorso e cure presso l’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, non è riuscita a sopravvivere. La tragica vicenda si è verificata due giorni fa nel pomeriggio. La vittima è stata trovata priva di sensi e trasportata in ospedale, dove è deceduta oggi.