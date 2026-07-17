È morta la bambina di 11 anni risucchiata dal bocchettone della piscina a Sestri Levante

Da ilgiorno.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina di 11 anni è deceduta dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante. La giovane è rimasta incastrata con i capelli e, dopo due giorni di tentativi di soccorso e cure presso l’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, non è riuscita a sopravvivere. La tragica vicenda si è verificata due giorni fa nel pomeriggio. La vittima è stata trovata priva di sensi e trasportata in ospedale, dove è deceduta oggi.

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Sestri Levante (La Spezia), 17 luglio 2026 –  Alla fine non ce l’ha fatta. Dopo due giorni di disperativi tentativi messi in atto dai medici dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, la bambina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una  piscina a Sestri Levante. La bambina era stata portata d'urgenza all'ospedale specializzato del capoluogo ligure. Il decesso è stato confermato dalla direzione sanitaria del Gaslini ed è stato dichiarato nella notte al termine del periodo di osservazione e degli  accertamenti clinici previsti dal protocollo.  Il dolore della direzione medica . I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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