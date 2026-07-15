Bambina di 7 anni risucchiata in piscina dal bocchettone è grave

Da ilgiornale.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina di 7 anni è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi dopo essere stata risucchiata da un bocchettone di una piscina in una struttura balneare a Sestri Levante. La giovane è stata soccorsa dai soccorritori e portata in ospedale per le cure del caso. Non sono ancora note le cause dell’incidente o eventuali responsabilità. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

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Una ragazzina di 7 anni è stata soccorsa in condizioni gravi e portata d'urgenza in ospedale dopo essere stata risucchiata da un bocchettone di una piscina all'interno di una struttura balneare di Sestri Levante, Genova. Un incidente avvenuto in pochi secondi mentre la ragazzina stava nuotando nella piscina, risucchiata dal bocchettone per i capelli. La piccola è rimasta sott'acqua, soccorsa immediatamente è stata riportata in superficie e affidata alle cure del 118, che ha disposto il trasferimento d'urgenza in elicottero all'ospedale pediatrico genovese dov'è arrivata in condizioni gravissime, dopo essere stata rianimata. Si tratta del secondo incidente in condizioni simili avvenuto in Liguria da maggio ad oggi, quando un'altra bambina era stata soccorsa in una piscina di Celle Ligure sulla riviera di ponente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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BAMBINA di 3 anni RISUCCHIATA dal bocchettone di una vasca IDROMASSAGGIO

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