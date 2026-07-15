Una bambina di 7 anni è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi dopo essere stata risucchiata da un bocchettone di una piscina in una struttura balneare a Sestri Levante. La giovane è stata soccorsa dai soccorritori e portata in ospedale per le cure del caso. Non sono ancora note le cause dell’incidente o eventuali responsabilità. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Una ragazzina di 7 anni è stata soccorsa in condizioni gravi e portata d'urgenza in ospedale dopo essere stata risucchiata da un bocchettone di una piscina all'interno di una struttura balneare di Sestri Levante, Genova. Un incidente avvenuto in pochi secondi mentre la ragazzina stava nuotando nella piscina, risucchiata dal bocchettone per i capelli. La piccola è rimasta sott'acqua, soccorsa immediatamente è stata riportata in superficie e affidata alle cure del 118, che ha disposto il trasferimento d'urgenza in elicottero all'ospedale pediatrico genovese dov'è arrivata in condizioni gravissime, dopo essere stata rianimata. Si tratta del secondo incidente in condizioni simili avvenuto in Liguria da maggio ad oggi, quando un'altra bambina era stata soccorsa in una piscina di Celle Ligure sulla riviera di ponente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bambina di 7 anni risucchiata in piscina dal bocchettone, è grave

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BAMBINA di 3 anni RISUCCHIATA dal bocchettone di una vasca IDROMASSAGGIO

Notizie e thread social correlati

Genova: tredicenne risucchiata da bocchettone in piscina, è graveUna ragazza di 13 anni è stata estratta da un bocchettone di una piscina in una struttura balneare a Sestri Levante, Genova.

Savona, bimba di 3 anni risucchiata dal bocchettone della vasca idromassaggio: è graveUna bambina di circa tre anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio in un resort di...

Temi più discussi: Violenza sessuale su una bimba di sette anni, cuoco condannato a 5 anni; Legge 104 per bambini con disabilità: agevolazioni, permessi e come richiederla; Afghanistan: 3,7 milioni di bambini sotto i 5 anni a rischio malnutrizione; I prodotti per la skincare adulta possono fare male alla pelle delle bambine?.

Nuovo appello all'OMS affinché garantisca l'evacuazione medica della bambina di 7 anni Najwa Haggag, affetta da una grave stenosi esofagea. Najwa è in condizioni critiche dopo essere stata costretta a tornare a casa prima di poter fare l'intervento salvavita x.com

Mio figlio ha 4 anni e pensa alla morte e a quando rimarrà solo. reddit

Bimba 7 anni incastrata nello skimmer di una piscina(ANSA) - GENOVA, 15 LUG - Una bimba di 7 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. Portata all'Istituto Gaslini in codice rosso sarebbe in ... corrieredellosport.it

Bambina di 7 anni sottoposta a 6 cicli di chemio inutilmente, la rabbia della madre per la diagnosi sbagliataPer sette anni la bambina è stata curata per una malattia autoimmune mai avuta, affrontando anche sei cicli di chemio prima della diagnosi corretta ... virgilio.it