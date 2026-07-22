Roma, 22 lug. (askanews) - Venticinque anteprime mondiali, di cui quattordici dirette da donne, dieci film in concorso, cinque eventi speciali e nove titoli nella sezione Notti Veneziane. Si presenta così la XXIII edizione delle Giornate degli Autori, promossa da ANAC e 100autori, che si svolgerà nell'ambito della 83. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia dal 2 al 12 settembre. La selezione di quest'anno conferma la vocazione internazionale delle Giornate, con film provenienti fra l'altro da Australia, Svizzera, Serbia, Messico, Argentina, Nigeria. Tra i dieci titoli in concorso figura l'italiano "Balcanica" di Nicola Sorcinelli, che racconta la fuga di un padre e di un figlio, musicisti afghani, lungo la rotta balcanica, dopo che nel loro Paese la musica è stata vietata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Balcanica" tra i dieci film in concorso alle Giornate degli Autori

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