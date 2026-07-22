Bagarre sul Polo dell’Innovazione Costi raddoppiati scoppia la bufera | Sottrae fondi alla scuola materna
Il Polo dell’Innovazione ha subito un incremento dei costi, raddoppiando le spese previste, secondo quanto affermato da un esponente di Forza Italia. In particolare, si sostiene che i fondi destinati alla ristrutturazione della scuola dell’infanzia Nobili siano stati sottratti per finanziare le attività del Polo. La questione è stata sollevata durante una riunione della commissione Bilancio, scatenando una polemica tra le parti coinvolte.
"Il Polo dell’innovazione si divora i fondi per ristrutturare la scuola dell’infanzia Nobili ". È l’accusa di Luca Tommasi, capogruppo e segretario di Forza Italia, all’indomani della commissione Bilancio. "Nell’occasione – spiega Tommasi – l’amministrazione guidata dal sindaco Alberto Rossi ha comunicato alle forze politiche l’ennesimo aumento di costi del futuro Polo dell’Innovazione, il cui progetto esecutivo si attesta ora a 17,7 milioni. Circa il doppio di quanto preventivato all’inizio, con un ulteriore aggravio di 1 milione e 250mila euro". Un aumento che, stando a quanto rivela Tommasi, è destinato a generare ripercussioni nelle scelte amministrative del sindaco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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