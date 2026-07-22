Il Polo dell’Innovazione ha subito un incremento dei costi, raddoppiando le spese previste, secondo quanto affermato da un esponente di Forza Italia. In particolare, si sostiene che i fondi destinati alla ristrutturazione della scuola dell’infanzia Nobili siano stati sottratti per finanziare le attività del Polo. La questione è stata sollevata durante una riunione della commissione Bilancio, scatenando una polemica tra le parti coinvolte.

"Il Polo dell’innovazione si divora i fondi per ristrutturare la scuola dell’infanzia Nobili ". È l’accusa di Luca Tommasi, capogruppo e segretario di Forza Italia, all’indomani della commissione Bilancio. "Nell’occasione – spiega Tommasi – l’amministrazione guidata dal sindaco Alberto Rossi ha comunicato alle forze politiche l’ennesimo aumento di costi del futuro Polo dell’Innovazione, il cui progetto esecutivo si attesta ora a 17,7 milioni. Circa il doppio di quanto preventivato all’inizio, con un ulteriore aggravio di 1 milione e 250mila euro". Un aumento che, stando a quanto rivela Tommasi, è destinato a generare ripercussioni nelle scelte amministrative del sindaco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Bagarre sul Polo dell’Innovazione. Costi raddoppiati, scoppia la bufera: "Sottrae fondi alla scuola materna"

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