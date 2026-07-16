In aula si è verificato un caos durante la discussione sulla riforma della legge elettorale, approvata definitivamente dalla Camera dei deputati. La votazione riguarda il primo ramo del Parlamento ed è stata condotta con modalità che hanno generato tensioni tra i presenti. La riforma è stata approvata con il sostegno del centrodestra. Non sono stati riportati dettagli su eventuali conseguenze immediate o reazioni successive.

La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva, per quanto riguarda il primo ramo del Parlamento, la riforma della legge elettorale voluta dal centrodestra. Il provvedimento ha ottenuto 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astensioni al termine di una seduta caratterizzata da un clima di forte tensione politica e da vivaci proteste delle opposizioni. Il testo passa ora all’esame del Senato, dove potrebbe subire modifiche prima dell’approvazione definitiva. L’approvazione arriva dopo due giornate particolarmente travagliate, segnate dalla bocciatura a scrutinio segreto dell’emendamento che avrebbe reintrodotto le preferenze e dalla conseguente caccia ai franchi tiratori nella maggioranza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Bagarre in aula, scoppia il caos: bufera contro Meloni

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