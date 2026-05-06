Fuori programma alla materna | una biscia entra a scuola e scatena la paura
Nel primo pomeriggio di oggi, una biscia è entrata in una scuola dell’infanzia di San Vittore, provocando momenti di paura tra bambini e insegnanti. La presenza dell’animale ha causato apprensione tra i presenti, ma non si sono verificati incidenti o feriti. La scuola ha adottato le procedure di sicurezza e l’animale è stato successivamente rimosso senza ulteriori complicazioni.
Momenti di apprensione, ma fortunatamente senza alcuna conseguenza, nel primo pomeriggio di oggi in una scuola dell’infanzia di San Vittore. L'allarme è scattato quando, dentro l'edificio scolastico, è stata segnalata la presenza di un rettile, per l’esattezza una biscia, che si aggirava negli.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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