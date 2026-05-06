Fuori programma alla materna | una biscia entra a scuola e scatena la paura

Nel primo pomeriggio di oggi, una biscia è entrata in una scuola dell’infanzia di San Vittore, provocando momenti di paura tra bambini e insegnanti. La presenza dell’animale ha causato apprensione tra i presenti, ma non si sono verificati incidenti o feriti. La scuola ha adottato le procedure di sicurezza e l’animale è stato successivamente rimosso senza ulteriori complicazioni.