Alla Camera dei Deputati si è acceso un acceso scontro riguardo al caso Delmastro, con una votazione che ha respinto l’acquisizione delle chat. Durante il dibattito, si sono affrontati anche i recenti scontri avvenuti a Bologna. La discussione si è infiammata tra la premier e la leader del PD, con scambi di battute diretti e toni duri. La seduta si è conclusa con una bocciatura formale delle richieste di approfondimento.

La politica e il caso Delmastro. Bagarre alla Camera che boccia l’acquisizione delle chat. Dibattito acceso anche sugli scontri a Bologna. Botta e risposta fra la premier e la leader PD. Per Meloni irresponsabile l’idea del sindaco di chiamare la piazza. Lo Stato ha fallito, replica Schlein. Servizio di Augusto cantelmi. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Bagarre alla Camera su Delmastro. Scontro Meloni-Schlein sul caso Fakir

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