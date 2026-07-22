Caso Fakir botta e risposta tra Meloni e Schlein

Da tv2000.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La morte di Abderrahim Fakir ha acceso un confronto pubblico tra la premier e la leader del Pd. Meloni ha definito la violenza come “inaccettabile” e ha espresso sostegno alle forze dell’ordine. Schlein, invece, ha chiesto allo Stato di fare piena luce sulla vicenda, sottolineando l’esigenza di chiarezza. La discussione si concentra sulla gestione dell’incidente e sulla responsabilità delle autorità coinvolte.

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In apertura la vicenda legata alla morte di Abderrahim Fakir. La premier Meloni parla di “violenza inaccettabile” e si schiera con le forze dell’ordine mentre la leader del Pd Schlein esorta lo Stato “a fare piena luce”. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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