La morte di Abderrahim Fakir ha acceso un confronto pubblico tra la premier e la leader del Pd. Meloni ha definito la violenza come “inaccettabile” e ha espresso sostegno alle forze dell’ordine. Schlein, invece, ha chiesto allo Stato di fare piena luce sulla vicenda, sottolineando l’esigenza di chiarezza. La discussione si concentra sulla gestione dell’incidente e sulla responsabilità delle autorità coinvolte.

In apertura la vicenda legata alla morte di Abderrahim Fakir. La premier Meloni parla di “violenza inaccettabile” e si schiera con le forze dell’ordine mentre la leader del Pd Schlein esorta lo Stato “a fare piena luce”. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Caso Fakir, botta e risposta tra Meloni e Schlein

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Caso Fakir, botta e risposta tra Meloni e Schlein

Notizie e thread social correlati

Botta e risposta Schlein-Meloni: la promessa da Venezia e la replica social (ironica) della premier in due paroleDurante un evento a Venezia, la leader del centrosinistra ha fatto una promessa pubblica, mentre la premier ha risposto con un commento ironico sui...

Il botta e risposta tra Trump e Meloni sulla stampa esteraDonald Trump e Giorgia Meloni hanno scambiato dichiarazioni pubbliche che sono state riprese da diverse testate internazionali.

Temi più discussi: Morte Fakir, Carofiglio: Verità e giustizia, il resto sono chiacchiere e vergognose speculazioni; Morto ammanettato, le reazioni politiche. Piantedosi: fiducia nei giudici. Zuppi invita al dialogo; La premier: sconti per nessuno ma no violenza e clima d’odio; Morte Fakir, Molinari sulla manifestazione di Bologna: Rischio populismo come nel caso Roggero.

#TG2000 - Caso #Fakir, botta e risposta tra #Meloni e #Schlein #22luglio #TV2000 x.com

Caso Fakir, botta e risposta tra Schlein e Fittipaldi: Parlate bene e razzolate maleIl dibattito sui fatti di Bologna e sulla gestione della sicurezza a seguito del caso Fakir, riaccende il confronto politico tra il giornalista Emiliano Fittipaldi e la segretaria del Partito Democrat ... la7.it

Caso Fakir, intervengono i ministri di giustizia e dell'interno: Non c’è un modello Ice in ItaliaLe manifestazioni di sostegno alla famiglia Fakir diventano violente, Nordio e Piantedosi sminuiscono lo scudo penale applicato agli agenti e agli operatori sanitari che hanno assistito alle richieste ... msn.com