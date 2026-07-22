Il cantante ha cenato di nuovo da Al Baretto, dove ha apprezzato un risotto preparato dallo chef. Durante la serata, si è mostrato rilassato e amichevole, chiamando i commensali per nome. Ha inoltre consigliato il tagliolino al culatello, definendolo “superlativo”. La cena è stata segnalata come un momento di convivialità, con il cantante che ha manifestato entusiasmo per i piatti proposti.

«Era allegro, totalmente “in chill”, come direbbero oggi. Ci chiamava tutti per nome. Ai famigliari ha detto che il tagliolino al culatello era da provare perché superlativo. Ma la madre, Lysaurie, ha perso la testa per un altro piatto: il nostro riso alla milanese con pistilli di zafferano in purezza. L’ha definito “il risotto alla milanese migliore di tutta la sua vita”». E poi via con rosti e caviale, ricciola, la pizzetta tartufata che lui chiama «tartufita», secondi di carne, e tutti — davvero tutti — i dolci del menu. «Bad Bunny ha richiesto il nostro sorbetto al limone mantecato al tavolo: voleva lo show live davanti a tutti, con l’aggiunta del limoncello dentro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bad Bunny torna a cena da Al Baretto: com’è il risotto che ha conquistato mamma Lys (e la ricetta dello chef)

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Bad Bunny - BAILE INoLVIDABLE (Live PGE Narodowy, Warsaw 14.07.2026)

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