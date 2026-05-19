Il risotto dedicato alla biodiversità dello chef Strizzi per chiudere la campagna elettorale di Amoroso Rinascita per Chieti
Lo chef Santino Strizzi ha preparato un risotto dedicato alla biodiversità, che sarà presentato in occasione della chiusura della campagna elettorale di Olinto Amoroso di Rinascita per Chieti. L’evento si svolgerà in una location cittadina, con la partecipazione di esponenti del movimento politico e cittadini interessati. La scelta del piatto mira a rappresentare simbolicamente la varietà di specie e habitat della regione. La presentazione del risotto avverrà durante il comizio di chiusura, previsto nel tardo pomeriggio.
Olinto Amoroso vuole chiudere in bellezza la campagna elettorale, affidandosi alle doti culinarie di Santino Strizzi. Lo chef teatino, candidato nella lista “Rinascita per Chieti”, vi ha dedicato un risotto, che preparerà giovedì 21 maggio, dalle ore 19, in largo Fontana, nella sede elettorale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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