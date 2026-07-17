Il rapper e la sua compagna sono arrivati al ristorante Al Baretto di Sant’Ambrogio a Milano. Hanno ordinato principalmente piatti a base di carboidrati, come pasta e pizza. La coppia si è mostrata molto affabile con il personale, che ha servito loro senza problemi. Durante il pasto, una cameriera ha fatto cadere qualcosa dalle mani, senza che ci siano stati incidenti o conseguenze.

«L’ordinazione dal menu? Bizzarra, volevano tutti carboidrati. Come coppia sono adorabili e con lo staff sono stati gentilissimi. Durante il servizio è successa una cosa divertente», ci racconta Marco Sacco, Restaurant Manager, che meno di 24 ore fa ha supervisionato la cena di uno degli artisti più influenti al mondo — con una fama paragonabile solo a quella di Taylor Swift — a Milano per il suo attesissimo DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, il 17 e 18 luglio. La cena di Bad Bunny di giovedì sera «Per l’ordinazione hanno chiesto consiglio allo staff. Volevano assolutamente assaggiare i primi di pasta. Non un piatto a testa, ma ben tre porzioni, e una la volevano con carne», racconta Sacco. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Bad Bunny a Milano da Al Baretto Sant’Ambrogio: com’è andata la cena, cosa hanno ordinato il rapper e la compagna, e cosa è scivolato dalle mani alla cameriera

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Bad Bunny y Gabriela Saliendo De Cenar En Baretto Sant Ambrogio en Milán

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