Il sindaco è stato sfiduciato da un’azione in piazza e da un intervento di un esponente di Azione, che ha chiesto pubblicamente le sue dimissioni. La richiesta arriva dopo settimane di tensioni e proteste contro la gestione amministrativa. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte del primo cittadino, che non ha ancora commentato la situazione. La crisi politica si è acuita con il sostegno di alcuni esponenti del partito di Calenda alla richiesta di dimissioni.

Dall’azione in piazza alla grana ’Azione’. E in prima linea nel partito di Carlo Calenda, che chiede direttamente le dimissioni del sindaco Matteo Lepore, ci sono due ex fedeli del Pd locale: Elisabetta Gualmini, già vicepresidente regionale con Stefano Bonaccini e uscita dai Dem solo cinque mesi fa, e il senatore Marco Lombardo, ex assessore comunale di Bologna nella seconda Giunta di Virginio Merola e militante, per un periodo, nella segreteria provinciale bolognese del Pd. "Chi ha responsabilità di governare una città dovrebbe ammettere il proprio errore e trarne le conseguenze", dice. Come a chiamare le dimissioni, in linea con tutto il centrodestra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Azione ’sfiducia’ il sindaco: "Adesso deve dimettersi". Da Calenda affondo senza sconti

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