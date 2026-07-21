Nella giornata del 21 luglio 2026, nel centro storico di Bologna, circa duecento manifestanti antagonisti hanno affrontato la polizia, causando danni e scontri. Dopo aver assediato la Prefettura, si sono spostati tra via Ugo Bassi e Rizzoli, seminando caos e distruzione. Il commento di Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, è stato critico nei confronti del sindaco, definendolo irresponsabile e chiedendo le sue dimissioni.

Bologna, 21 luglio 2026 – Arrivano le prime notizie degli scontri degli antagonisti con la polizia, del centro storico devastato dalla furia dei duecento facinorosi che hanno assediato la Prefettura prima e seminato il caos tra via Ugo Bassi e Rizzoli dopo, e il commento di Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera, è lapidario. “Il sindaco Lepore è un irresponsabile. Deve dimettersi – scandisce Bignami –. Ha devastato Bologna e continua a fare sempre peggio”. Gli scontri però sono opera dei soliti e ben noti antagonisti, non del sindaco o di chi ha manifestato pacificamente in piazza del Nettuno. “Ma Lepore ha fomentato un clima incendiario e questo è il risultato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Presidio per Fakir, Bignami contro il sindaco: “È un irresponsabile, adesso deve dimettersi”

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