Avevo due strade ho scelto l’America | a 18 anni dall’Italia alla Virginia la storia della cestista Francesca Baldassarre
A 18 anni, una cestista italiana si trasferisce dalla Puglia alla Virginia, negli Stati Uniti. Dopo aver valutato tra restare in Italia o partire, sceglie di andare in America. La ragazza, nata a Brindisi, ha deciso di lasciare il mare Adriatico e la sua terra natale per inseguire una carriera sportiva all’estero. La sua scelta arriva dopo un periodo di indecisione tra le due opzioni.
“Ero combattuta. Avrei potuto benissimo rimanere in Italia oppure andare in America ”. Il mare Adriatico di Brindisi le ha dato i natali e l’ha vista crescere. Ora, a soli 18 anni e con in tasca il diploma di maturità appena conseguito, la cestista brindisina Francesca Baldassarre è pronta a volare oltreoceano. Ad attenderla ci sarà la Virginia Tech Women’s, università di prim’ordine che milita nella NCAA Division I, il massimo campionato del basket universitario statunitense. “La decisione è dipesa anche dal momento della mia carriera ” – ha raccontato Baldassarre a ilfattoquotidiano.it. Già nel giro della Nazionale italiana, la diciottenne ha intrapreso il suo cammino nel basket cinque anni fa: “È stato tutto graduale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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