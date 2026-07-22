“Ero combattuta. Avrei potuto benissimo rimanere in Italia oppure andare in America ”. Il mare Adriatico di Brindisi le ha dato i natali e l’ha vista crescere. Ora, a soli 18 anni e con in tasca il diploma di maturità appena conseguito, la cestista brindisina Francesca Baldassarre è pronta a volare oltreoceano. Ad attenderla ci sarà la Virginia Tech Women’s, università di prim’ordine che milita nella NCAA Division I, il massimo campionato del basket universitario statunitense. “La decisione è dipesa anche dal momento della mia carriera ” – ha raccontato Baldassarre a ilfattoquotidiano.it. Già nel giro della Nazionale italiana, la diciottenne ha intrapreso il suo cammino nel basket cinque anni fa: “È stato tutto graduale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Avevo due strade, ho scelto l’America”: a 18 anni dall’Italia alla Virginia, la storia della cestista Francesca Baldassarre

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