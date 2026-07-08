Una donna ha spiegato di aver indossato i sandali perché erano gli unici oggetti che aveva portato con sé. La donna ha ammesso di aver dimenticato altri elementi essenziali per il proprio abbigliamento durante un weekend importante. La scelta delle scarpe si deve quindi alla mancanza di alternative, evidenziando come a volte si possa partire senza tutto il necessario per completare un outfit.

N on ha senso mentire: a quante persone è capitato di partire per un weekend importante dimenticando qualcosa di fondamentale per l’outfit? La borsa giusta da abbinare, l’accessorio che avrebbe completato perfettamente il tutto, le scarpe perfette. Questo è quello che è successo ad Aurora Ramazzotti, così come ad altre migliaia di persone nel mondo. Per il rito civile con Goffredo Cerza al Monastero dei Benedettini di Militello in Val di Catania, Aurora si è presentata con una gonna asimmetrica bianca, un top monospalla, una cuffietta a rete in testa e — dettaglio che ha fatto il giro dei social — un paio di infradito zebrate bianche e nere. Le ultime hanno scatenato qualche critica sul web. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La neosposa spiega perchè ha scelto i sandali: «Ho messo le uniche cose che avevo portato»

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