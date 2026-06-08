Elenoire Casalegno parla della figlia Swami | L' ho cresciuta da separata inevitabilmente avevo due ruoli L' ho sempre protetta
Elenoire Casalegno ha raccontato di aver cresciuto la figlia da madre single, assumendo due ruoli diversi durante l’educazione. Ha aggiunto di aver sempre protetto la ragazza e di averla accompagnata con attenzione. Recentemente, ha festeggiato il compleanno della figlia con una festa a sorpresa, che l’ha emozionata e le ha fatto sentire il calore delle persone vicine. La donna ha condiviso queste esperienze attraverso una dichiarazione pubblica.
Un compleanno speciale, celebrato con una festa a sorpresa che l'ha emozionata e fatta sentire circondata dall'affetto delle persone più importanti della sua vita. Elenoire Casalegno ha compiuto 50 anni e, in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, ha fatto un bilancio di questo traguardo. 🔗 Leggi su Today.it
Elenoire Casalegno: «Ho avuto ragione a non volere altri figli, le mie storie sono tutte finite»
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