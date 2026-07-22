Un uomo di 54 anni è morto durante il lavoro in un impianto fotovoltaico in costruzione in una zona di Latina. Aveva iniziato il turno alle 5 del mattino e lavorava da circa quattro ore quando si è verificato l’incidente. La vittima stava installando pannelli solari in strada Macchia Grande, vicino Borgo Santa Maria. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Aveva iniziato il turno alle 5 del mattino e lavorava da circa quattro ore in un campo fotovoltaico in costruzione in strada Macchia Grande, vicino Borgo Santa Maria. Francesco Gritto, 54 anni, originario di Palermo ma residente da tempo a Latina, si è accasciato mentre stava realizzando un basamento in cemento armato. I colleghi hanno immediatamente dato l’allarme, ma i tentativi di rianimazione non sono riusciti a salvarlo. Il decesso è stato constatato alle 9.38. La seconda tragedia in meno di 24 ore. La morte di Gritto arriva a meno di un giorno da quella di Wladyslaw Pernal, 64 anni, colto da un malore mentre lavorava in un cantiere condominiale di viale Paganini, nel quartiere Q4 Nuova Latina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Aveva 54 anni Franco, morto mentre era al lavoro per istallare pannelli fotovoltaici a Latina

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È morto Franco Amoroso, il malato di tumore lasciato in attesa a terra nel P.S. di Senigallia

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