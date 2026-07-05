Gennaro Cagnazzo, di 54 anni, è morto a Otranto mentre cercava di salvare i figli dalle onde. Dopo aver studiato e vissuto al Nord, si era trasferito a Lecce e lavorava presso il Cnr. La sua giornata in spiaggia era stata programmata come un momento di svago con i figli, ma si è trovato a intervenire in modo tempestivo per proteggerli dall'acqua. Non ci sono altre informazioni sulle circostanze dell’incidente.

Era andato in spiaggia per vivere una giornata di mare con i suoi bambini, una mattinata di spensieratezza da passare tra tutti in acqua e giochi sulla spiaggia. Invece, per la famiglia Cagnazzo, la giornata del primo sabato di luglio si è chiusa in tragedia. A perdere la vita Gennaro Cagnazzo, padre premuroso ed amorevole, come lo ricordano tutti in paese, nella sua Sanarica, in provincia di Lecce, ma anche nella piccola cittadina di Maglie dove si era trasferito dopo il matrimonio con la sua Tiziana. «Si era sposato ed era andato a vivere lì insieme a sua moglie – racconta il sindaco di Sanarica, Salvatore Sales – ed aveva avuto questi due bambini ormai grande, e a loro era molto legato». 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Lecce.

© Lecce.corriere.it - Lo studio, gli anni al Nord, poi il rientro a Lecce e il lavoro al Cnr: chi era Gennaro Cagnazzo, morto a 54 anni per salvare i figli dalle onde a Otranto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Malore in mare, morto papà di 54 anni: Gennaro Cagnazzo si era tuffato per salvare i figli

Lecce. Gennaro Cagnazzo, funzionario del Cnr e padre coraggio: salva i suoi due figli gemelli dalle onde e dona la vita per loroUn funzionario del Cnr ha rischiato la vita per salvare i suoi due figli gemelli dalle onde del mare.

Temi più discussi: Otranto, papà si tuffa in mare per salvare dalle onde i figli gemelli di 8 anni: poi a riva viene colto da un malore e muore; Tragedia a Otranto, salva i figli e muore; Otranto, si getta in mare per salvare dalle onde i suoi due figli: torna a riva e viene colto da un malore.

Otranto, roni kako bi spasio blizance i umire od bolesti. Tko je bio Gennaro Cagnazzo?Chi era Gennaro Cagnazzo, l'uomo che si è tuffato per salvare i figli gemelli in difficoltà, trascinati al largo dalle correnti marine ... notizie.it

Gennaro Cagnazzo si tuffa in mare per salvare i due gemellini di 8 anni e ha un malore: l'uomo muore a 54 anniTragedia a Otranto, dove un uomo di 54 anni, Gennaro Cagnazzo, originario di Sanarica, è morto dopo essersi tuffato in mare per soccorrere i ... msn.com