Era andato in spiaggia con i figli a Otranto, ma è morto tentando di salvarli dalle onde. Aveva 54 anni, aveva vissuto al Nord prima di tornare a Lecce e lavorare al Cnr. La sua giornata era dedicata alla famiglia, tra giochi e nuotate. La tragedia si è consumata durante un momento di svago, quando ha cercato di proteggere i figli dall'acqua.

Era andato in spiaggia per vivere una giornata di mare con i suoi bambini, una mattinata di spensieratezza da passare tra tutti in acqua e giochi sulla spiaggia. Invece, per la famiglia Cagnazzo, la giornata del primo sabato di luglio si è chiusa in tragedia. A perdere la vita Gennaro Cagnazzo, padre premuroso ed amorevole, come lo ricordano tutti in paese, nella sua Sanarica, in provincia di Lecce, ma anche nella piccola cittadina di Maglie dove si era trasferito dopo il matrimonio con la sua Tiziana. «Si era sposato ed era andato a vivere lì insieme a sua moglie – racconta il sindaco di Sanarica, Salvatore Sales – ed aveva avuto questi due bambini ormai grande, e a loro era molto legato». 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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© Lecce.corriere.it - Gli anni al Nord, poi il rientro a Lecce e il lavoro al Cnr, l'amore per la famiglia: chi era Gennaro Cagnazzo, morto a 54 anni per salvare i figli dalle onde a Otranto

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