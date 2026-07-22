Il figlio di Vanessa Incontrada ha compiuto 18 anni e l’attrice ha condiviso un messaggio sui social per celebrare l’occasione. La dedica è stata accompagnata da un’immagine del momento speciale trascorso con la famiglia.

Vanessa Incontrada celebra i 18 anni del figlio Isal con una dedica emozionante sui social. Ecco il messaggio condiviso dall’attrice e il momento speciale vissuto insieme alla famiglia. Leggi anche: Quando Vanessa Incontrada non sopportava più il suo compagno: il racconto commovente tra le lacrime Ci sono momenti che ogni genitore custodisce nel cuore e che segnano profondamente il percorso di una famiglia. Tra questi c’è senza dubbio il raggiungimento della maggiore età di un figlio, un traguardo che rappresenta l’inizio di una nuova fase della vita e che porta con sé emozioni difficili da descrivere. È proprio ciò che ha vissuto Vanessa Incontrada, che ha voluto condividere con il pubblico la gioia per il diciottesimo compleanno del figlio Isal. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Avete mai visto il figlio di Vanessa Incontrada? Oggi ha 18 anni ed è uno splendido ragazzo: l’orgoglio di mamma Vanessa

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