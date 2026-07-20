Il figlio di Vanessa Incontrada ha compiuto 18 anni. Dopo anni di separazioni e periodi lontani, ora la famiglia vive un momento di maggiore tranquillità. La relazione tra l’attrice e il suo compagno è tornata a essere stabile, contribuendo a un clima più sereno nella loro quotidianità. La crescita del figlio e il raggiungimento della maggiore età sono stati condivisi come tappe importanti nella loro vita.

Per anni hanno attraversato momenti difficili, scegliendo perfino di vivere un periodo lontani l’uno dall’altra. Oggi, però, il clima è completamente cambiato e la serenità è tornata a essere il filo conduttore della quotidianità di Vanessa Incontrada e del compagno storico. A suggellare questa nuova fase è arrivata una giornata di festa che ha riunito amici, parenti e gli affetti più cari. L’occasione è stata una di quelle destinate a rimanere impresse nella memoria: il raggiungimento della maggiore età del figlio della coppia. Un traguardo importante che è stato celebrato con una grande festa e con uno scatto di famiglia pubblicato sui social, simbolo di un legame che appare oggi più forte che mai. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “I 18 sono arrivati…”. Vanessa Incontrada, il figlio Isal è maggiorenne: com’è oggi

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