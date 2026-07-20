Nel fine settimana, Vanessa Incontrada ha vissuto momenti di grande felicità sia in famiglia che nello sport. La famiglia ha celebrato i 18 anni del figlio Isal, mentre la nazionale di calcio di una squadra europea ha ottenuto una vittoria importante. La showgirl ha condiviso sui social alcuni scatti di questi eventi, evidenziando l’atmosfera di festa e di soddisfazione. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo alle circostanze specifiche di questi eventi.

Fine settimana di grandissi emozioni e festeggiamenti in famiglia per Vanessa Incontrada, travolta da un’ondata di gioia sia sul fronte privato che su quello calcistico. L’attrice e conduttrice di origini catalane (è nata a Barcellona nel 1978) ha brindato con passione alla conquista della Coppa del Mondo da parte della sua amata Spagna, condividendo sobriamente l'orgoglio iberico con i suoi fan attraverso una storia su Instagram della Coppa del mondo. Ma la vera, grande celebrazione si è consumata nella sua amata Follonica, in provincia di Grosseto, dove il figlio Isal ha tagliato il traguardo della maggiore età compiendo 18 anni. Un compleanno speciale festeggiato in un noto locale sulla spiaggia, tra pranzi in compagnia, amici, parenti e un clima di grande felicità e spensieratezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La gioia di Vanessa Incontrada: dai 18 anni del figlio Isal alla vittoria della "sua" Spagna

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