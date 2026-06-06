Il Napoli di Allegri inizia la Serie A 202627 il 23 agosto in trasferta contro il Genoa e termina il 30 maggio in casa contro l’Atalanta. Le partite si svolgeranno durante la settimana e nel fine settimana, con il calendario completo pubblicato ufficialmente. Le gare saranno trasmesse su Sky e DAZN, con date e orari disponibili sui rispettivi canali e piattaforme online. La stagione si concluderà con la classica sfida finale al Maradona.

? In Sintesi Il Napoli di Massimiliano Allegri inizierà la Serie A Enilive 20262027 il 23 agosto in trasferta contro il Genoa, per chiudere il 30 maggio al Maradona contro l’ Atalanta. Il nuovo calendario asimmetrico prevede solo due turni infrasettimanali e tre soste per le Nazionali. I big match sono distribuiti strategicamente: subito l’ Inter alla terza giornata, mentre la sfida contro la Juventus arriverà a novembre. Sul fronte dei diritti televisivi, DAZN trasmetterà in streaming tutte le 38 giornate, mentre Sky Sport e NOW avranno la co-esclusiva su 3 partite a weekend. Nessun match sarà trasmesso in chiaro. Qual è il calendario completo del Napoli per la Serie A 20262027 e dove vedere le partite in TV?. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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© Napolissimo.it - Calendario Napoli Serie A 2026/27: tutte le partite, le date e dove vederle su Sky e DAZN

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