Il calendario della Serie A 202627 è stato sorteggiato, con la prima giornata che si svolgerà il 23 agosto. Sono state definite tutte le partite del primo turno, senza variazioni rispetto alle date previste. La stagione inizierà con le sfide tra le squadre di massima serie, distribuite in modo da rispettare il calendario ufficiale. Le partite sono state assegnate alle diverse giornate, con orari e stadi ancora da comunicare.

Sorteggio calendario Serie A, ecco la prima giornata 202627: tutte le partite del primo turno di campionato che inizierà il 23 agosto. Si è svolto oggi al Teatro Regio di Parma, nel contesto del Festival della Serie A, il sorteggio ufficiale del calendario del campionato 202627. L’evento ha svelato gli abbinamenti della prima giornata, dando il via alla programmazione completa delle 38 giornate del prossimo torneo di massima serie. Il sorteggio è stato seguito da dirigenti, rappresentanti dei club e addetti ai lavori, che hanno potuto visionare in diretta le combinazioni dei match e le date di apertura della stagione. La prima giornata di Serie A è prevista per il 22-23 agosto 2026, mentre l’ultima è programmata per il 29-30 maggio 2027. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sorteggio calendario Serie A, ecco la prima giornata 2026/27: tutte le partite!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Calendario Serie A 2026-2027 Sorteggio in diretta con tutte le partite

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Serie A, il sorteggio del calendario 2026-27: tutte le giornate

Leggi anche: Calendario Serie A 2026-27, il sorteggio LIVE: tutti gli accoppiamenti, giornata per giornata

Temi più discussi: Alle 18.30 il calendario della Serie A: ecco i criteri che governano il sorteggio; Sorteggio calendario Serie A: quando ci sarà, il regolamento e dove vederlo in tv; Domani il calendario Serie A 2026/27: come scoprirlo LIVE su Sky; Serie A, oggi sorteggio calendario 2026-27: orario, criteri e dove vederlo.

Sorteggio del calendario di Serie A 2026-2027: gli accoppiamenti. Scopriamo l'ordine degli avversari del #Napoli nella confermata struttura asimmetrica. x.com

Sorteggio calendario Serie A 2026-2027 in tv e streaming: dove vederloLa stagione 2025/26 si è da poco conclusa, col ritorno alla vittoria dello scudetto da parte dell’Inter, il 21° della sua storia, e un’emozionante corsa al fotofinish sia per i piazzamenti europei che ... sport.sky.it

[MilanVibes] Alberto Marangon, che è il team manager del Milan dal 2023, rappresenterà i Rossoneri domani a Parma per il sorteggio del calendario della Serie A EniLive 2026/2027. reddit

Calendario di Serie A 2026-2027: il sorteggio in direttaL’edizione 2026-2027 del campionato di calcio di Serie A prende forma oggi, venerdì 5 giugno. È infatti in programma nel tardo pomeriggio, alle 18.30, il sorteggio del calendario della prossima stagio ... tg24.sky.it