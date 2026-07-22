Quello che è accaduto ieri in Parlamento sull’Autonomia Differenziata segna un passaggio politico gravissimo per il futuro del Paese. Non siamo davanti a una semplice riorganizzazione dei rapporti tra Stato e Regioni. Siamo davanti a un progetto politico preciso: trasformare le disuguaglianze che già attraversano l’Italia in differenze strutturali nei diritti, nei servizi e nelle opportunità. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha affossato la legge “Calderoli”, la Destra-Centro ci riprova e baratta il Sud del Paese per tenere insieme la maggioranza di governo. La Lega porta a casa la sua bandiera separatista e Fratelli d’Italia accetta un percorso di frammentazione di quella Nazione che a parole dice di difendere ogni giorno. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Autonomia differenziata, il Pd Sannio: “I diritti non hanno un codice postale”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Autonomia differenziata e Ponte, la replica del Pd alle dichiarazioni del ministro SalviniLa Federazione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria ha risposto alle recenti dichiarazioni del ministro Salvini riguardanti...

PD Sannio, la segreteria lavora alla “Carta del Sannio 2035”Nella serata di ieri, 14 luglio, si è svolta una riunione della Segreteria Politica del PD nel Sannio.

Temi più discussi: Autonomia differenziata, il PD ai parlamentari pugliesi: Fermatevi; Agenzia nr. 1606 - Autonomia differenziata, De Santis (PD): Il voto al Senato sulle pre-intese segna l'inizio del sacco del Mezzogiorno; Autonomia differenziata, Boccia (Pd): Moneta di scambio con legge elettorale su pelle italiani; Autonomia, Boccia (PD): Moneta di scambio vergognoso con la legge elettorale sulla pelle degli italiani.

PD – PARTITO DEMOCRATICO: SANITÀ: AUTONOMIA DIFFERENZIATA INCOMPATIBILE CON DIRITTO COSTITUZIONALE ALLA SALUTECon l'approvazione alla Camera delle preintese per l'Autonomia Differenziata, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria otterranno maggiori competenze in diversi ... agenziagiornalisticaopinione.it

Autonomia differenziata, allarme di Fico: Vogliono dividere l’Italia, serve un fronte comuneContrasteremo l’idea di un Paese a due velocità. Sarracino (Pd) La destra vuole la secessione. De Luca jr: Faremo le barricate ... napoli.repubblica.it