Autonomia differenziata e Ponte la replica del Pd alle dichiarazioni del ministro Salvini

La Federazione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria ha risposto alle recenti dichiarazioni del ministro Salvini riguardanti l’autonomia differenziata e il ponte sullo Stretto. Le parole del ministro hanno suscitato reazioni da parte del partito locale, che ha deciso di intervenire pubblicamente per esprimere la propria posizione. La discussione si inserisce nel dibattito politico in corso sui temi di competenza territoriale e infrastrutture.

La Federazione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria interviene dopo le dichiarazioni rilasciate dal ministro Salvini in materia di autonomia differenziata e ponte sullo Stretto."Definire l’autonomia differenziata una “grande opportunità” proprio a Reggio vuol dire non avere.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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