pd sannio la segreteria lavora alla carta del sannio 2035

Notizia in breve

Nella serata di ieri, 14 luglio, si è svolta una riunione della Segreteria Politica del PD nel Sannio. Dopo l’incontro, la segretaria ha presentato una proposta chiamata “Carta del Sannio 2035 – Patto per il futuro delle Aree Interne”. La proposta prevede un accordo per lo sviluppo e il rilancio delle zone interne del territorio. La discussione si è concentrata sui contenuti e le azioni da intraprendere.