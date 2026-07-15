PD Sannio la segreteria lavora alla Carta del Sannio 2035

Da fremondoweb.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella serata di ieri, 14 luglio, si è svolta una riunione della Segreteria Politica del PD nel Sannio. Dopo l’incontro, la segretaria ha presentato una proposta chiamata “Carta del Sannio 2035 – Patto per il futuro delle Aree Interne”. La proposta prevede un accordo per lo sviluppo e il rilancio delle zone interne del territorio. La discussione si è concentrata sui contenuti e le azioni da intraprendere.

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Nella serata di ieri, 14 luglio, si è tenuta una riunione della Segreteria Politica del PD Sannita. Successivamente, la Segretaria ha rappresentato la proposta di una “Carta del Sannio 2035 – Patto per il futuro delle Aree Interne“. La “bozza” di un documento di lavoro, aperto al contributo di tutti, con cui chiamare a raccolta amministratori, forze politiche, imprese, associazioni, intelligenze ed esperienze del nostro territorio. In chiusura, il presidente Vito Fusco ha introdotto il tema della Festa dell’Unità da organizzare, dopo la pausa agostana, all’inizio del prossimo autunno. Momento di incontro e proposta programmatica sulle priorità politiche della nostra provincia, nonché occasione di rilancio del protagonismo del partito e dell’intero centrosinistra anche in vista dei cruciali appuntamenti del 2027. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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