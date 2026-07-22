Il presidente della Regione Puglia ha annunciato che presenterà ricorso alla Corte Costituzionale contro le pre-intese sulla riforma dell’autonomia differenziata. Questa decisione segue le tensioni con un altro esponente politico, che aveva espresso opinioni contrarie. Decaro ha precisato che la sua scelta non è motivata dal desiderio di ottenere consenso. La discussione riguarda le modalità di attuazione dell’autonomia e le competenze delle regioni.

È scontro sull’autonomia differenziata dopo l’annuncio del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro di voler presentare ricorso alla Corte Costituzionale contro le pre-intese sulla riforma. A intervenire per primo è stato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha criticato la scelta del collega pugliese sostenendo che dietro l’iniziativa ci sarebbe una motivazione politica. «Sono veramente stupito» ha dichiarato Fontana. «Da Decaro me lo aspetto, forse perché la sua appartenenza politica lo deve indurre a utilizzare questo sistema per cercare di creare un po’ di consenso». «Nella vita di tutti i giorni ci rendiamo conto del valore dell’autonomia – ha spiegato Fontana – che non comporta degli svantaggi ad altri ma comporta, laddove applicata in modo corretto, dei vantaggi ai territori». 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Autonomia, Decaro replica a Fontana: «Non lo faccio per il consenso»

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