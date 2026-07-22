Una donna di 55 anni è deceduta dopo oltre due mesi di ricovero in ospedale, a causa delle ferite riportate il 16 maggio quando un’auto investì la folla nel centro di Modena. La vittima era rimasta gravemente ferita nell’incidente e ha combattuto tra la vita e la morte fino al decesso. La procura ha aperto un fascicolo per l’accertamento delle responsabilità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il decesso dopo una lunga battaglia in ospedale. Monica Esposito, 55 anni, è morta dopo oltre due mesi di ricovero in seguito alle gravissime ferite riportate il 16 maggio, quando un’auto piombò sulla folla nel centro di Modena. Alla guida del veicolo c’era Salim El Koudri, che nell’impatto travolse diverse persone, provocando otto feriti. La donna era stata ricoverata inizialmente in condizioni disperate nel reparto di Terapia Intensiva dell’ Ospedale Maggiore di Bologna. Successivamente era stata trasferita all’ Ospedale Civile di Baggiovara, a Modena, dove è deceduta nella mattinata di oggi, 22 luglio 2026. Le condizioni erano apparse subito gravissime. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Auto sulla folla a Modena: muore dopo due mesi la 55enne investita nell’attacco del 16 maggio

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Auto sulla folla a Modena, 55enne muore dopo due mesi in ospedale

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