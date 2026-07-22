Una donna di 55 anni è deceduta a causa delle ferite riportate nell'incidente avvenuto a Modena il 16 maggio. La vittima era stata investita da un'auto condotta da un uomo, mentre si trovava in centro città con il suo compagno. Nell'incidente erano state coinvolte altre otto persone, tutte ferite. La donna era stata ricoverata in ospedale dopo l'incidente, ma le sue condizioni si sono aggravate nel corso dei giorni.

AGI - Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la donna di 55 anni investita nell'attentato a Modena del 16 maggio scorso, insieme al compagno, dall'auto guidata da Salim El Koudri in centro città, quando erano state falciate e ferite otto persone. Si tratta della prima vittima d ella strage che ha sconvolto la città emiliana. La donna, all'inizio ricoverata in condizioni critiche all' Ospedale Maggiore di Bologna, era poi stata trasferita in terapia intensiva all' Ospedale di Baggiovara (Modena), dove è morta stamattina. Non ha mai ripreso conoscenza. La famiglia, nel rispetto della volontà espressa dalla 55enne, ha dato parere favorevole alla donazione degli organi. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Auto sulla folla a Modena, è morta la donna investita il 16 maggio

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Auto sulla folla a Modena, donna investita muore dopo due mesi in terapia intensiva

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Egregio @Corriere, vorrei capire questo vostro titolo: È morta Monica Esposito, la donna investita il 16 maggio da Salim El Koudri a Modena. È l'unica vittima dell'auto lanciata sulla folla Quindi la colpevole è l'auto? x.com

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