Auto sulla folla a Modena donna muore dopo 2 mesi in ospedale

Una donna di 55 anni è morta dopo due mesi di ospedale, dove era stata ricoverata a seguito di un investimento avvenuto il 16 maggio nel centro di Modena. La donna era stata colpita da un’auto che aveva investito la folla, guidata da un uomo sotto indagine. La vittima, originaria della zona, aveva subito gravi ferite e non è riuscita a superare le conseguenze dell’incidente.

Non ce l’ha fatta Monica Esposito, la donna di 55 anni da due mesi ricoverata in ospedale dopo essere stata investita in centro a Modena, lo scorso 16 maggio, dall’auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Koudri. Nell’incidente erano rimaste ferite otto persone. La donna, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Maggiore di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all’ospedale civile di Baggiovara, dove è deceduta in mattinata dopo una lunga agonia.tgcom24.mediaset.it Auto sulla folla a Modena, sindaco: “clima di odio”. E annuncia querele Oncologia, pubblicato studio clinico sul progresso con MDB del dr. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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È morta Monica Esposito, ricoverata in Terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena due mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Koudri, che aveva travolto 8 persone. La donna, 55 anni, in un primo momento x.com

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