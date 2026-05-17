Auto sulla folla a Modena chi sono i feriti e come stanno | due hanno subito amputazioni alle gambe

Un incidente a Modena ha coinvolto un'auto che ha investito una folla di persone, causando diversi feriti. Due di loro hanno subito amputazioni alle gambe, mentre altri hanno riportato ferite di varia entità. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto e sulle identità delle persone coinvolte. Le autorità sanitarie stanno fornendo aggiornamenti sulle condizioni di coloro che sono stati trasportati in ospedale. La dinamica dell’incidente sta ancora sendo ricostruita.

Sono otto le persone finite in ospedale dopo essere state travolte dall’auto lanciata a tutta velocità sulla folla nel centro di Modena. Quattro di loro sono ricoverate in gravissime condizioni: due hanno subito amputazioni delle gambe, una è in pericolo di vita. Tra i feriti anche due turiste, una tedesca e una polacca. Lievemente ferito anche il conducente dell’auto, Salim El Koudri, 31enne italiano di origini marocchine: è in stato di fermo con l’accusa di strage e lesioni aggravate. Auto sulla folla a Modena, 8 feriti Nel pomeriggio di sabato 16 maggio una Citroen C3 è piombata sulla folla in via Emilia, in pieno centro a Modena. L’auto ha falciato una decina di passanti prima di finire la sua corsa contro la vetrina di un negozio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Breaking news: auto piomba sulla folla a Modena. Il guidatore è un italiano di seconda generazione

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