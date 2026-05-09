DR 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

DR Automobiles, fondata nel 2006 a Macchia d’Isernia, è oggi il marchio italiano con il maggior volume di vendite tra i costruttori che importano e assemblano veicoli dalla Cina. La gamma di modelli include diverse opzioni, con prezzi che partono da meno di 19.000 euro. La società, ideata da Massimo Di Risio, rappresenta una delle poche realtà italiane nel settore automotive con questa configurazione produttiva.

Tre lettere, una storia tutta italiana e un listino che parte sotto i 19.000 euro. La DR Automobiles nata nel 2006 a Macchia d’Isernia dall’idea di Massimo Di Risio è oggi il primo marchio italiano per vendite tra i costruttori che importano e assemblano da Cina. Nel 2025 ha messo a segno 18.315 immatricolazioni in Italia, completando il podio dei brand di radici cinesi alle spalle di MG e BYD. Più della metà di quelle vetture porta uno solo dei due nomi: DR 5.0 o DR 6.0. Ecco la gamma completa, i prezzi 2026 e quale DR conviene davvero. Tutti i modelli DR 2026 con prezzi. Listino italiano aggiornato a maggio 2026. Tutti i modelli a benzina sono disponibili anche in versione bi-fuel benzina-GPL con impianto di fabbrica garantito dal costruttore.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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