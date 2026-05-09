Sportequipe 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Sportequipe 2026 presenta una gamma di modelli con prezzi e caratteristiche diverse, offerti come versioni più sportive e accessoriate rispetto alle vetture cinesi del marchio DR. Il marchio, appartenente al DR Group, si rivolge a chi cerca auto con un tocco premium, con dotazioni più ricche e un’estetica più curata. Questi veicoli sono distribuiti in Italia e si distinguono per le specifiche tecniche e di prezzo rispetto alle versioni base del marchio.

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Tre lettere meno scontate del Massimo Di Risio classico. Sportequipe è il marchio premium del DR Group nato per portare in Italia versioni più curate, più sportive e con dotazioni più ricche delle stesse vetture cinesi che la casa di Macchia d’Isernia veste con il marchio DR. Sotto il cofano c’è la stessa scuderia industriale — la cinese Chery Automobile — ma sopra c’è una griglia di modelli SUV che parte dalla Sportequipe 6 GT a 30.900 euro e arriva alla flagship Sportequipe 8 ibrida plug-in a 49.500 euro. Vediamo gamma, prezzi 2026 e quale Sportequipe ha senso davvero. Tutti i modelli Sportequipe 2026 con prezzi. Listino italiano aggiornato a maggio 2026.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Sportequipe 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Auto Cinesi 2026: tutte le novità in arrivo in Italia (MG, BYD e nuovi marchi da scoprire) Notizie correlate Leggi anche: Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere? Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Panoramica sull’argomento Si parla di: Auto GPL: tutti i modelli da poter acquistare nel 2026. Sportequipe 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliereGamma Sportequipe 2026: SUV-D 6 GT da 30.900€, 7 GTW da 31.900€, flagship 8 ibrida plug-in da 49.500€. Tutti i prezzi, motori turbo e GPL. ilgiornaledigitale.it SPORTEQUIPE 8 GTIl servizio clienti ti chiamerà per verificare i tuoi contatti. Potrai ricevere un preventivo gratuito fissando un appuntamento presso la concessionaria ufficiale o parlando al telefono con un ... quattroruote.it