Sportequipe 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere
Sportequipe 2026 presenta una gamma di modelli con prezzi e caratteristiche diverse, offerti come versioni più sportive e accessoriate rispetto alle vetture cinesi del marchio DR. Il marchio, appartenente al DR Group, si rivolge a chi cerca auto con un tocco premium, con dotazioni più ricche e un’estetica più curata. Questi veicoli sono distribuiti in Italia e si distinguono per le specifiche tecniche e di prezzo rispetto alle versioni base del marchio.
Tre lettere meno scontate del Massimo Di Risio classico. Sportequipe è il marchio premium del DR Group nato per portare in Italia versioni più curate, più sportive e con dotazioni più ricche delle stesse vetture cinesi che la casa di Macchia d’Isernia veste con il marchio DR. Sotto il cofano c’è la stessa scuderia industriale — la cinese Chery Automobile — ma sopra c’è una griglia di modelli SUV che parte dalla Sportequipe 6 GT a 30.900 euro e arriva alla flagship Sportequipe 8 ibrida plug-in a 49.500 euro. Vediamo gamma, prezzi 2026 e quale Sportequipe ha senso davvero. Tutti i modelli Sportequipe 2026 con prezzi. Listino italiano aggiornato a maggio 2026.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
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Panoramica sull’argomento
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