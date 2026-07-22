Una vettura è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata in un canale lungo via Villafalletto, vicino a San Benigno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il conducente, un ragazzo di 25 anni, non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Tragedia nella notte sulle strade del Cuneese, dove un giovane di 25 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo via Villafalletto, nei pressi della frazione San Benigno, a Cuneo. La vittima è Edoardo Manassero, nato nel 2001 e residente a Borgo San Dalmazzo. L’allarme è scattato intorno alle 2.18. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il giovane viaggiava da solo quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto. La vettura è uscita dalla carreggiata, è finita nel canale che costeggia la strada e ha concluso la sua corsa contro la barriera della bealera, senza coinvolgere altri veicoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Auto esce di strada e finisce in un canale: morto un ragazzo di 25 anni nel Cuneese

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