Un'auto ha sbandato sulla SS13 a Nervesa della Battaglia, uscendo di strada e finendo in un fosso. Il veicolo ha preso fuoco e un passeggero è deceduto, mentre un altro uomo di 31 anni è rimasto ferito. L’incidente è avvenuto a causa dell’alta velocità, secondo le prime ricostruzioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

NERVESA DELLA BATTAGLIA (TREVISO) - Sbandano con l'auto per l'alta velocità, finiscono nel fosso a margine della carreggiata e il mezzo comincia a bruciare lungo la SS13 a Nervesa della Battaglia. A bordo dell'abitacolo in fiamme, nella notte di lunedì 25 maggio, c'erano due persone. Il 31enne a bordo della vettura è riuscito a scendere in tempo grazie all'aiuto di un passante e mettersi in salvo, in condizioni comunque gravi, mentre l'altra persona è rimasta incastrata tra le lamiere ed è morta sul posto. I soccorsi Sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco dal distaccamento di Conegliano e di Montebelluna con l’invio in ausilio anche dell’autogrù dalla Sede Centrale di Treviso, per un totale di 12 operatori. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente sulla Pontebbana, auto esce di strada e finisce nel fosso, poi prende fuoco: un morto e un 31enne ferito

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