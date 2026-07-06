Nella notte tra sabato e domenica, un’auto è uscita di strada e si è immersa nel canale Poazzo, in provincia di Rovigo. La vettura si è inabissata nel tratto acquatico, provocando la morte del 22enne a bordo. La tragedia si è verificata nel comune di Canaro, coinvolgendo due comunità locali. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Dramma nel Rodigino, la vettura è precipitata nel canale Poazzo e si è inabissata. È una tragedia che ha colpito due comunità quella avvenuta nella notte tra sabato 4 e domenica 5 luglio a Canaro, in provincia di Rovigo. Matteo Fabbri, 22 anni, residente a Riva del Po (Ferrara), ha perso la vita dopo che l’auto sulla quale viaggiava è uscita di strada ed è precipitata nel canale Poazzo, lungo via Guglielmo Oberdan. L’allarme è scattato intorno alle 3 del mattino. Quando i soccorritori sono riusciti a recuperare il veicolo, ormai completamente sommerso, per il giovane non c’era più nulla da fare. L’auto finita nel canale e il lungo intervento dei soccorritori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Esce di strada nella notte e l’auto finisce nel canale: chi era Matteo Fabbri, giovane calciatore morto a 22 anni

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