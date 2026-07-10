Auto aziendali il correttivo fiscale aumenta la tassazione sui veicoli più vecchi

Il governo ha introdotto un correttivo fiscale che aumenta la tassazione sulle auto aziendali più vecchie. La modifica riguarda principalmente i veicoli con più di cinque anni di utilizzo, che subiranno un incremento delle imposte. La normativa entrerà in vigore a partire dal prossimo anno e interesserà le aziende che possiedono flotte di veicoli di vecchia data, con conseguenze sui costi complessivi e sulla fiscalità delle imprese. La misura mira a incentivare l’uso di veicoli più recenti e più ecologici.

Il panorama della mobilità delle imprese in Italia sta per cambiare radicalmente, con un impatto diretto sulle buste paga dei dipendenti e sui bilanci delle stesse aziende. Al centro dell’attenzione non c’è semplicemente l’iter burocratico del recente Decreto Correttivo alla delega fiscale approvato a giugno 2026, ma la profonda ristrutturazione della tassazione applicata alle auto aziendali concesse in uso promiscuo. Il nuovo schema fiscale sposta decisamente l’ago della bilancia, introducendo penalizzazioni severe per chi mantiene in flotta veicoli datati e ridisegnando le regole del fringe benefit con l’obiettivo di accelerare il ricambio generazionale dei mezzi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Auto aziendali nuovo cambio in peggio delle regole

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