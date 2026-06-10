fisco e auto aziendali dagli optional alle riassegnazioni ecco come cambiano le tasse

Il decreto Omnibus ha ricevuto il via libera, introducendo modifiche alle tasse sulle auto aziendali. Ora, le vetture in fringe benefit saranno soggette a nuove regole che chiariscono le modalità di tassazione. Tra le novità ci sono aggiornamenti sugli optional e sulle riassegnazioni, con l’obiettivo di ridurre le incertezze nel calcolo delle imposte. Il provvedimento stabilisce anche come trattare alcune componenti accessorie delle vetture, garantendo maggiore trasparenza nei criteri fiscali.

Tassazione aumentata del 50% rispetto al valore determinato per gli anni precedenti dopo cinque anni di utilizzo dello stesso veicolo in un’ottica di rinnovo del parco auto. Un incremento a forfait del 5% per risolvere le complicazioni di calcolo del valore degli optional non valorizzati nelle tabelle Aci e non direttamente acquistati dal lavoratore. Ammessa la riassegnazione senza modificare le regole di tassazione. Stop all’applicazione del valore normale (più penalizzante), attualmente prevista se la vettura ordinata nel 2024 è stata assegnata al dipendente dopo il 1° luglio 2025. Sono alcuni dei punti più importanti delle modifiche sulla... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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