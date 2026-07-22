Aurora D’Agostino addio all’avvocata del movimento

È morta ieri a Padova l’avvocata Aurora D’Agostino, aveva 66 anni. Dopo una breve malattia, si è spenta la co-presidente nazionale dei Giuristi democratici. Nel corso della sua carriera ha difeso numerosi militanti dei movimenti sociali.

È morta ieri a Padova dopo breve malattia l’avvocata Aurora D’Agostino, aveva 66 anni. Co-presidente nazionale dei Giuristi democratici, ha difeso, tra gli altri, tantissimi militanti dei movimenti sociali, soprattutto. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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