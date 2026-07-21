Aurora D' Agostino l' avvocata delle donne e degli ultimi si spegne nel giorno del suo 66esimo compleanno

Aurora D'Agostino è deceduta nel giorno del suo 66º compleanno. Nota per aver difeso donne vittime di violenza e persone in condizioni di emarginazione, ha anche ricoperto il ruolo di consigliera comunale con i Verdi. La notizia è stata comunicata dalla famiglia. La città perde una figura impegnata nel sociale e nel settore legale. La scomparsa è stata confermata da fonti vicine all’avvocata. La salma sarà celebrate in forma privata.

PADOVA - La città del Santo perde Aurora D'Agostino, l'avvocata degli ultimi. In prima linea nella difesa delle donne vittime di violenza e del mondo antagonista, è stata anche consigliera comunale tra le file dei Verdi. D'Agostino è morta nel giorno del suo 66esimo compleanno. Chi era Aurora D'Agostino era una nota penalista e co-presidente dell'Associazione nazionale giuristi democratici. Per lei l'attività legale si sposava con la difesa dei diritti civili. Seguiva da tempo dal punto di vista legale il Centro antiviolenza di Padova, supportando le donne ospiti. Uno degli ultimi casi che ha seguito è quello di Nicoleta Rotaru, uccisa dall'ex marito Erik Zorzi (che poi ha inscenato il suicidio della vittima). 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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Aurora D'Agostino, l'avvocata delle donne si spegne nel giorno del suo 66esimo compleanno

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