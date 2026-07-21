Aurora D' Agostino morta nel giorno del suo compleanno l' avvocata degli ultimi delle donne e degli antagonisti
Lunedì, nel giorno del suo compleanno, è stata trovata senza vita un’avvocata nota per aver difeso donne e soggetti in conflitto con le autorità. La donna aveva un carattere apparentemente duro e diretto, ma amici e colleghi ricordano la sua sensibilità, apertura e determinazione. La sua morte ha suscitato scalpore tra chi la conosceva, senza ancora dettagli sulla causa o sui motivi.
Dietro quel carattere in apparenza ruvido, schietto, quasi respingente, c'era in realtà una donna molto sensibile, aperta, battagliera, appassionata e senza paura. Nella vita, nella professione e in politica, che per lei, alla fine, erano una cosa sola. Per una malattia che la tormentava da un po' di tempo, e di cui non molti erano a conoscenza, nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 luglio in ospedale a Padova, è mancata Aurora D'Agostino, avvocata penalista sempre dalla parte degli ultimi (emarginati, migranti, donne vittime di violenza di genere), esponente dei Giuristi democratici riconosciuta a livello nazionale,... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
Aurora D'Agostino, l'avvocata delle donne si spegne nel giorno del suo 66esimo compleanno
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