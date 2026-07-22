Audiovisivo Milano protagonista | il Protocollo CNA–Italian Film Commissions punta su imprese formazione e sviluppo della filiera

Milano è al centro di un nuovo Protocollo d’Intesa che mira a rafforzare la collaborazione tra imprese e le Film Commission locali, con l’obiettivo di sviluppare il settore audiovisivo. Il documento si focalizza su formazione, sviluppo della filiera e coinvolgimento delle imprese, riconoscendo la città come il principale polo dell’audiovisivo italiano.

Un Protocollo d’Intesa che punta a rafforzare la collaborazione tra il sistema delle imprese e la rete delle Film Commission rappresenta un’opportunità strategica per Milano, principale polo dell’audiovisivo italiano. Nel territorio lombardo operano infatti circa 2.000 imprese del settore, che generano un fatturato di quasi 6 miliardi di euro e occupano oltre 20.000 addetti; il 75% delle case di produzione ha sede nel capoluogo lombardo, dove il comparto è costituito prevalentemente da micro e piccole imprese, accanto a pochi grandi operatori e a numerose realtà imprenditoriali individuali. Il Protocollo, sottoscritto da CNA Cinema e... 🔗 Leggi su Newsagent.it

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