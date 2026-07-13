Cna Cinema e Audiovisivo e Italian Film Commissions firmano un’intesa per rafforzare la filiera sui territori

Cna Cinema e Audiovisivo e Italian Film Commissions hanno firmato un Protocollo d’Intesa. L’accordo mira a rafforzare la collaborazione tra le due realtà per sostenere la filiera del cinema e dell’audiovisivo sui territori italiani. La firma è avvenuta oggi a Roma, con l’obiettivo di coordinare iniziative e risorse per promuovere produzioni cinematografiche e audiovisive locali.

ROMA – Cna Cinema e Audiovisivo e Italian Film Commissions hanno sottoscritto oggi un Protocollo d’Intesa finalizzato a rafforzare la collaborazione tra il sistema delle imprese e la rete delle Film Commission, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo della filiera audiovisiva italiana, valorizzando le competenze presenti sui territori e favorendo una sempre maggiore integrazione tra produzioni, imprese e istituzioni locali. L’accordo è stato firmato dal Presidente nazionale di CNA Cinema e Audiovisivo, Gianluca Curti, e dal Presidente di Italian Film Commissions, Jacopo Chessa, in occasione del Consiglio Nazionale di CNA Cinema e Audiovisivo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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