La scuola fa ciak | Cna Arezzo punta sull' audiovisivo per il futuro dei giovani

Alcuni giorni fa, al cinema Eden di Arezzo, si è tenuta la rassegna "La scuola fa ciak": una vetrina dei lavori audiovisivi realizzati dagli studenti delle scuole della provincia nell'ambito dei bandi CIPS, promossi dal ministero dell'Istruzione e dal ministero della Cultura. Tra i presenti anche. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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