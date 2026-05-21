La scuola fa ciak | Cna Arezzo punta sull' audiovisivo per il futuro dei giovani
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Alcuni giorni fa, al cinema Eden di Arezzo, si è tenuta la rassegna "La scuola fa ciak": una vetrina dei lavori audiovisivi realizzati dagli studenti delle scuole della provincia nell'ambito dei bandi CIPS, promossi dal ministero dell'Istruzione e dal ministero della Cultura. Tra i presenti anche. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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